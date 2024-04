Stand: 20.04.2024 09:30 Uhr Stau an Wekenenn

Op Autobahnen in Richten Noorden kann dat dütt Wekenenn Stau geven. Op de A1 betert se Schadens an de Noord-Elv-Brüüch ut. Bavento sünd bet morgen Avend Klock teihn twee Fohrbahnen in Richten Lübeck sparrt - ok noch mal an’t tokamen Wekenenn. Stau kann dat denn ok op de Utwiek-Routen geven – also op de A255, de B75 un de B5. Denn wiel de Berlinerdoordammbrüüch afreten warrt, is de Straat Börgerweid bet Maandagfröh dicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch