Stand: 20.04.2024 09:30 Uhr Verfolgensjagd op de A1

Mit en Auto, wat in Hamborg klaut worrn weer, hett en 22-Johr olen Mann op de A1 en Verfolgenssjagd mit de Polizei maakt. Bi Sittensen kunnen de Beamten dat Auto avends to’n Bremsen kriegen, man se müssen denn to Siet hoppen, as de Fohrer op eenmal wedder Gas geven harr. Bi Elsdörp hett de Fohrer denn de Kontrull övern den Spoortwagen verloren. He hett noch versöcht, wegtolopen, man se hebbt em denn tofaat kregen.

