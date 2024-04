Stand: 20.04.2024 09:30 Uhr Pizza-Auto inkeilt

Dat weer en besünnern Insatz vun de Füerwehr in’t Spadenland: Dor is güstern Avend en Leverwagen för Pizza den Spadenlänner Elvdiek rünnerrollt un twüschen en Muer un en Wahnhuus steken bleven. Mag ween, dat de Pizzabaad vergeten harr, de Handbrems to trecken. De Hölperslüüd weren stunnenlang dormit togang, dat Auto wedder free to kriegen. Dat Huus un ok Lüüd sünd nich to Schaden kamen.

