Stand: 18.04.2024 09:30 Uhr Habeck is na de Ukrain hen reist

Weertschopsminister Robert Habeck is ganz unvermodens na de Ukrain hen reist. Hüüt fröh is he in Kiew ankamen. Mit sien Besöök will Habeck en Teken seten. He sä, dat Düütschland de Ukrain op Duer Stütt geven mutt un dat ok geven warrt. Op sien Reis mit dorbi sünd ok mehre Lüüd ut’e Weertschop, so as ut’n Energiesektor un ut‘e Rüstindustrie.

