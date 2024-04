Stand: 16.04.2024 09:30 Uhr Unwedder in Süüd- un Westddüütschland

En Unwedder in’n Süden un Westen vun Düütschland hett en poor ICE-Töög ubremst. Enkelte Bahn-Streken müssen afsparrt warrn. Töög sünd ümleidt worrn. Ok Fohrgäst ut Hamborg weren bedrapen. Welk ICE-Töög kemen Stünnen later an as plaant.

