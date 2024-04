Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr Bus un Bahn deels vuller as vörher

Bus un Bahn sünd in Hamborg mennigmal vuller as noch vör de Pandemie. Deswegen verlangt de Hamborger Grönen nu, dat dat Anbott grötter maakt warrt – also, dat dat ne’e Strecken geven deit un dat Bus un Bahn in’n Nahverkehr fakener föhren doot. De HVV seggt, dat een noch nich vull un ganz utlast is. Liekers sünd ne’e Strecken plaant – to’t Bispeel en Expressbus vun Horborg na Airbus op Finkwarder hen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.04.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch