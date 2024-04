Stand: 15.04.2024 09:30 Uhr Slimme Unfall in Braamfeld

In Braamfeld is güstern Avend en knapp twee Johr oolt Kind in en Gorrndiek fullen un meist verdrunken. Eerst na teihn bet föffteihn Minuten is de Jung funnen worrn. Reddenslüüd hebbt dat denn schafft, em wedder in’t Leven trüchtohalen. De Polizei seggt aver, wat de Jung dat Unglück wohrhaftig överleven deit, dat steiht woll eerst in twee Daag fast.

