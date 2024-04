Stand: 11.04.2024 09:30 Uhr Na Attacken in’t Drogenmilieu: Söök mit en Bild

Eerst Hogenfell un denn Tonndörp: Över de Attacken in dat Hamborger Drogenmilieu, wo ok bi schaten worrn is, över de warrt totiets veel wat snackt. Nu söcht de Hamborger Polizei öffentlich na den Keerl, de achter de ganze Saak steken schall. För em gifft dat en internatschonalen Haftbefehl. He schall sik na’t Utland hen afsett hebben. Dat geiht üm de Scheteree in en Shisha-Bar in Hogenfell, wo een Minsch bi üm’t Leven kamen is un bavento üm den Fall, wo op een Auto in Tonndörp schaten worrn is. En Bild vun den Keerl, den se nu söken doot, dat gifft dat ok in uns ne’e NDR Hamborg App.

