Alsterscheep schüllt elektrisch fohren

Vun de Schien op de Alster: De witten Scheep vun de Alsterflott schüllt elektrisch fohren – bi’t Ümboen gifft dat man Maleschen. Wat NDR 90,3 to weten kregen hett, warrt dat Laadnett an den Anlegger nich för all 18 Alsterscheep langen. Opstünns överleggt se noch, woneem so en nee lütt Trafohuus stahn kunn. Betnu fohrt noch 16 vun de 18 witten Dampers mit Diesel över de Alster.

