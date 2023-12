Stand: 30.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Plaans vun de Signa-Grupp

De Insolvenzen bi de Signa-Grupp, de gaht ok Immobilien in Hamborg wat an. Dat se wiederarbeiden köönt, hett Signa nu en Andrag för de Dochtersellschopen bi’t Hannelsgericht Wien stellt. Se will dat se sik in Sülvstverwalten wedder op de Been stellen köönt. Wat de Elvtower denn ok noch wiederboot warrn kann, dat steiht noch nich fast. In Hamborg höört dat Alsterhuus, de Göösmarktpassaasch un de halvfardig Elvtower mit to de Signa to.

