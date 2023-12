Stand: 29.12.2023 09:30 Uhr Kummer mit Hoochwater in Neddersassen

De Füerwehr günnt sik keen Roh. In Neddersassen hebbt ok in de Nacht poor teihndusend Minschen gegen dat Hoochwater ankämpft. Sünnerlich keddelig is de Laag in Liliendaal bi Bremen, Meppen in't Emsland un Verden an de Aller. Dat Water drückt jümmer mehr op de Dieken un de weekt bilütten op. De Reddenslüüd maakt sik ok Sorgen, wieldat vundaag al wedder Regen verwacht warrt.

