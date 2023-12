Stand: 29.12.2023 09:30 Uhr Trump för Vörwahlen in Maine utslaten

Al wedder en Slag in't Kontor för Donald Trump. De vörmalige US-Präsident dröff sik bi de Vörwahlen in'n US-Bunnsstaat Maine nich opstellen laten. De böverste Wahlbehöörd hett em dor utslaten. Grund dorför is Trump sien Rull bi den Storm op dat Kapitol vör dree Johr. Nich blots Maine, ok de Bunnsstaat Colorado will Trump bi de Vörwahlen nich mit in’t Speel hebben.

