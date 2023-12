Stand: 29.12.2023 09:30 Uhr Füer in Neegraven

De Füerwehr Hamborg harr güstern Avend bi'n S-Bahnhoff Neegraven to doon. An't Dack vun de Statschoon hett dat brennt. Dat is woll dörch en Füerwarkskörper passeert. Lüüd, de dor langsgahn sünd, hebbt den Qualm sehn. De Füerwehrlüüd mussen de Deek mit Kedensagen open maken, anners weern se nich an de Glootnester rankamen.

