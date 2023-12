Stand: 20.12.2023 09:30 Uhr Ne'et Asylsystem för EU

Dat Asylsystem in de EU sall vun Grund op an nee opstellt warrn. Över Johrn hebbt Vertreders vun EU-Staten, Parlament un Kommissschoon doröver snackt. Nu sünd se sik eens worrn. Afmaakt is: Wokeen keen Utsicht op Asyl hett, de sall direktemang afschaven warrn. Lüüd, de en lütte Schangs hebbt, dat se anerkannt warrt, de warrt eerstmal an de Grenz fasthollen. Denn sall dat Anrecht op Ünnerkamen binnen twölf Weken nakeken warrn.

