Stand: 20.12.2023 09:30 Uhr Deerten sünd keen Wiehnachtsgeschenken

Hunnen, Katten oder anner Deerten hebbt nix ünner'n Wiehnachtsboom to söken. Dor wiest de Deertenschuulvereen Hamborg vör dat Fest nochmal düütlich op hen. Dorüm vermiddelt dat Deertenheim Süderstraat twüschen den 22. Dezember un 2. Januaar keen Deerten. Dormit wüllt se verhinnern, dat Deerten ahn groot to överleggen to Wiehnachten verschenkt warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch