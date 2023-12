Stand: 20.12.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor mööt ji vundaag fix oppassen, dat ji den Ogenblick, neem de Sünn to sehn is ok mitkriegt. De mehrste Tiet hangt dor blots griese Wulken an n Heven rüm. Dat regent ok jümmer mal, kann ok mal Grisselgrussel geven bi bet to söven Graad.

Morgen schafft dat de Temperaturen op bet to negen Graad, man mit noch mehr Water un ganz dullen Wind.

