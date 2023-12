Stand: 19.12.2023 09:30 Uhr Eerbevern in China

Na en Eerbevern in’n Noordwesten vun China geiht de Tahl vun de Oppers na baven. De staaliche Nachrichtenagentur Xinhua meldt middewiel 116 Dode un mehr as 200, de to Schaden kamen sünd. Dat Bevern in der Bargregion Gansu harr en Stärk vun 6,2. Dorbi weren Hüüs tosamenbroken und Straten twee maakt worrn. In mehrere Dörpen gifft dat opstunns keen Stroom un keen Water. De Noothölparbeiden sünd ingang.

