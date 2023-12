Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt hebbt wi Wulken un Regen, deels ok duller. To’n Avend hin warrt dat weniger. Dat Ganze bi bet to 9 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Bardörp 6 Graad. Morgen kriegt wi ok Wulken un deels Regen oder Graupelschuer. Lockert meist gor nich op bi bet to 6 Graad.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch