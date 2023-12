Stand: 16.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Anklaag gegen Polizisten na G20-Drapen

Dat gifft en eerste Anklaag gegen Polizisten – un twoors in’n Tosamenhang mit dat G20-Drapen vör goot söss Johr. Domals geev dat ja en Buten-de-Reeg-Tostand in Hamborg. Hunnerte G20-Gegners sünd al veroordeelt worrn. Maandag düsse Week is vermellt worrn, dat se nu ok gegen Beamten vörgaht: De Staatsanwaltschop hett dree Schandarms wegen Liefversehren in’t Amt anklaagt. Se schüllt in’n Juli 2017 en G20-Gegner bi en Protestakschoon an’t Bismarckdenkmal mit en Slagstock vertagelt hebben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch