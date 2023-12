Stand: 16.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Hüern stiegt weniger an

De Hüern för Wahnungen in Hamborg stiegt wieder an – man nich mehr so dull as opletzt. Dat kann een ut den Medenspegel rutlesen, de an’n Dingsdag in’t Raathuus vörstellt worrn is. Dat Wahnen is in de verleden twee Johr üm 5,8 Perzent dürer worrn, vör twee Johr leeg de Anstieg noch bi 7 Perzent. In’n Snitt mutt een för en Wahnung to Hüer bi uns in de Stadt opstünns 9,83 Euro je Quadraatmeter betahlen.

