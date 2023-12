Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr Taskforce Billstraat

Gresige Tostänn un keen Brandschuul: In de Billstraat gifft dat jümmers wedder Maleschen. Siet dat dor in’n April so dull brennt hett, is dor en Taskforce vun de Polizei in’n Insatz. Veer grote Razzien hebbt se düt Johr al maakt. Dorbi hebbt se meist 70 Bedrieven nipp un nau ankeken. En grote Gefohr för de Sekerheit sünd illegale Quarteren. 17 Stück hett de Polizei bi de Razzien funnen. Ok in’t ne’e Johr wüllt se mit de Kontrollen wiedermaken.

