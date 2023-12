Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr Sekerheit an’n Hamborger Flooghaven

Meist söss Weken is de Gieselnahm an den Hamborger Flooghaven nu her. Güstern weer de Sekerheit dor Thema bi den Binnen- un Weerschopsutschuss. De Flooghaven weer all Oplagen nakamen, so de Behöörden un de Airport. Man vun’t Gesett her dor schull sik op Bunnsebene wat doon. Blots denn kunnen de Maatregels för de Floogsekerheit in Tokunft scharper maakt warrn. Kotthannig warrt Nootdoren för Reddensinsätz mit Pollers afsekert, de afsenkt warrn köönt. Un denn sünd Falldoren ut Stahl plaant.

