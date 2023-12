Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr EU-Drapen in Brüssel

Ja to’t Snacken över en Bitritt twüschen EU un Ukrain. Ne to en ne’e Finanzstütt för dat Kriegsland. So kann een dat tosamenfaten, wat bi dat EU-Drapen in Brüssel betnu beslaten worrn is. In de Nacht hett de Regerensböverste vun Ungarn Viktor Orban dorgegen stimmt, dat 50 Milliarden Euro an de Ukrain bavento överwiest warrt.

