Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr Unfall in Einbüddel

Sworen Unfall an’n laten Avend in Einbüddel: En Footgängersch leep folgens de Polizei bi Root över de Ampel över de Fruchtallee. En Auto hett ehr faatkregen. De 39-Jöhrige is dör de Luft sleudert worrn un op Leven un Doot to Schaden kamen. Se müss na’t Krankenhaus bröcht warrn. De Autofohrer weer na den Unfall eerstmal utneiht. Na en kotte Tiet keem de 33-Jöhrige na de Unfallsteed trüch. De Straat müss för mehrere Stünnen lang afsparrt warrn.

