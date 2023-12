Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Flooghaven Hamborg deit wat för de Sekerheit

De Flooghaven Hamborg hett Geld in sien Sekerheit rinsteken. För rund een Millionen Euro hebbt se Barrieren ut Beton un mobile Anlagen för de Schuul boot. Wat vun en Sprekersch to hören is, süllt nahstens ok Stahlpollers, de een hydraulisch versenken kann un Faltdoren ut Stahl dorto kamen. Dat is meist söss Weken her, dor is en Geiselnehmer ahn Problemen op dat Rullfeld vun den Flooghaven ropfohrt. Dorüm weer dat nödig, dat se noch mehr för de Sekerheit doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.12.2023 | 09:30 Uhr

