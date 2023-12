Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Israel

Israel mellt ne'e Raketenangrepen ut den Gazastriepen. Wat dat heet, is dor mehr as hunnert mal wat afschaten worrn. Israel seggt, dormit bringt de Terror-Organisatschoon Hamas dat Leven vun palästinensche Zivilisten in Gefohr. De USA schickt vundaag jemehrn Natschonalen Sekerheitsberader na Israel hen. He will sik bi't Kriegskabinett dorför insetten, dat de israeelsche Armee nauer vörgeiht, dormit Zivilisten beter schuult warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch