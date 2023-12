Stand: 13.12.2023 10:15 Uhr Klima-Dreepen

De Afsandten bi dat Welt-Klima-Dreepen sünd doröver enig worden, dat’n wegkamen will vun Ööl, Gas un Kahlen. Dat seggt en Reeg vun Norichtenkontors. Mehr as hunnert Länner harrn en Sluß-Popeer infordert, dat wieder geiht, as dat, wat se rutgeven hebbt, also dat Utstiegen ut Ööl, Gas un Kahlen. Wiel düsse Energie-Orten in den eersten Vörslag nich binnen weern, harrn se dat UN-Klima-Drepen länger lopen laten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch