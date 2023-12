Stand: 13.12.2023 10:15 Uhr Sport

De Handball Sportvereen Hamborg steiht in’t Viddelfinaal vun den DHB-Pokaal. He hett gegen den Wedderpart in de Bunnsliga, Eisenach, mit 31 to 28 wunnen. In de Championsleague harr Bayern München bi Manchester United mit Een to Null wunnen. Ünnerdeß hett Union Berlin gegen Real Madrid mit Twee to Dree verluren.

