Dat Wedder för uns in Hamborg

Wi hebbt un behoolt vundag veel Wulken, un dat gifft jümmer wedder Regen oder Sneeregen bi bet to fief Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder fief Graad. Dorto de Wind kümmt lau bet middeldull ut Nuurdoost. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi twüschen mastige Wulken doch beten Sünnenschien to sehn, schuern warrt dat man liekers jümmer mol wedder bi bet to veer Graad noch.

