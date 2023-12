Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr Weltklimakonferenz

„Dat warrt wir nich unterteken“ – dat seggt Bunnsbutenministersch Annalena Baerbock, to dat, wat bi de Weltklimakonferenz in Dubai rutsuert is. In dat Vörslags-Papeer is nix mehr vun den plaanten Ustieg ut de fossilen Brennstoffen as Köhl, Öl un Gas to lesen. Dor weren Länner as Saudi-Arabien, Irak, China oder Russland gegen an gahn. Dat, wat dor to’n Ünnerschrieven op Tisch liggt, dat is altohoop veel weniger, as dat, wat de Europä’schen Länner hebben wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch