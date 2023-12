Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr Ne’e Regeren in Polen

Machtwessel in Polen: De fröhere EU-Ratspräsident Donald Tusk, de schall en ne’e Regeren billen. Vundaag will he sien Kabinett vörstellen. De amternde Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ((Mattejusch Mohra-wjetzki)) harr de Vertruunsafstimmen in’t Parlament verloren. Dormit bekümmt Polen na acht Johr rechtkonservative Pis-Partei nu en pro-europä’sche, liberale Regeren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch