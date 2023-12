Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr Jugendhuus bekrittelt

Dor hebbt se veel to bekritteln – an en Jugendhölp-Huus, wat in Groot Borstel plaant is. In dat Huus in’n Klotzmoorstieg, dor schüllt Kinner therapeut’sche Hölp kriegen, de as sonömte Systemsprenger gellen doot. Fachlüüd sünd bang, dat dat ein afsloten Ünnerbringen warrt un sünd dorgegen. De Soziaalbehöörd seggt, dat stimmt nicht. Dat schall en apen Huus warrn. Fröhstens in 3 Johr schüllt de eersten Kinner in dat „Casa Luna“ intrecken.

