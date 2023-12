Stand: 12.12.2023 09:30 Uhr Football

De Weg för den Instieg vun Investoren in den düütschen Profifootball is nu free. Ok wenn dat nich överall – besünners bi Fan-Gruppen – goot ankümmt. In’n tweten Anloop hebbt güstern de meisten vun de Eerst- un Tweetligisten dorför stimmt, dat de DFL mit Lüüd, de villicht Geld geven wüllt, schnacken kann. Dorför weer woll ok de HVS. De FC St. Pauli harr vöraff künnig maakt, dat he dorgegen stimmen will. De Tabellenböverste kann aver mit den DFL-Besluss leven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch