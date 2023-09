Stand: 19.09.2023 09:30 Uhr Verkööp vun HHLA-Andelen

Över den plaanten Instieg vun de schwiezer Reederee MSC bi’n Hamborger Havenbedriever HHLA, doröber hebbt se sik jümmers noch in de Hoor. Nu warrt dat ok in de root-gröne Koalischoon to‘t eerste Maal apen bekrittelt. Hamborgs Gröne Jugend, de sünd bang, dat de Mitarbeiders dorünner lieden kunnen. De Lannsspreker Berkay Gür, de sä to NDR 90,3, dat de Senaat den Verkööp vun HHLA-Andelen unvermodens künnigt maakt harr un gegen den Willen vun de Mitarbeiders.

