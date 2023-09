Stand: 19.09.2023 09:30 Uhr Wapen för Ukraine

Düütschland levert wiedere Wapen an de Ukraine. Dat hett de Minister för Verdedigen Boris Pistorius künnigt maakt. Ünner annern geiht dat üm Spreng-Munischoon, Panzer un Minen-Rüümreedschoppen in’n Wert vun 400 Millionen Euro. Op den US-Luftwapenstüttpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz drappt sik vundaag de Ministers för Verdedigen ut mehrere Länner, üm över wiedere Hölp för de Ukraine Raat to slaan. Pistorius kann nicht dorbi ween, wiel he Corona hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch