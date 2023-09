Stand: 18.09.2023 09:30 Uhr Warnsystemen warrt utprobeert

Wat dat Geld angeiht, dor weer Cum-Ex för den Stüerbetahler en Katastrooph. De Stüer-Bedrug mit Aktien hett den Staat Milliarden köst. De vörmalige Baas vun de Warborg-Bank Christian Olearius steiht vunaf hüüt in Bonn bi't Landgericht vör't Brett. Den Hamborger warrt in 13 Fäll sünnerlich dulle Stüerbedregeree vörhollen. De Staatsanwaltschop geiht vun en Stüerschaden in en Höögde vun 280 Millionen Euro ut.

