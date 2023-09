Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’et Haupthuus vun Beiersdörp

Utarbeidt worrn is dat Ganze vun den Star-Architekten Hadi Teherani - dat geiht üm dat ne’e Haupthuus vun de Firma Beiersdörp in Eimsbüddel. Un dor sünd Maandag düsse Week offizjell de Dören vun apen maakt worrn. Hamborgs eenzig DAX-Konzern hett 250 Millionen Euro för dat Projekt betahlt. Dat Haupthuus steiht in de nee nöömte „Beiersdorfstraße“, de en Deel vun’e Troplowitzstraat is. De Hauptsitz verbinnt twee Hüüs, de dor al stahn hebbt. Dat, wat betto dat Haupthuus ween is, in’e Unnastraat warrt afreten. Dor schüllt denn Wahnungen för Mitarbeiders henkamen.

