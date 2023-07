Stand: 13.07.2023 09:30 Uhr Angrepen in de Ukrain

Russland hett woll de drütte Nacht in de Reeg de ukrainsche Hauptstadt vun de Luft ut angrepen. Kiews Börgermeister Vitali Klitschko deel mit, dat tominnst een Minsch to Dode kamen is. Anner Lüüd sünd dör Trümmerstücken an’t Lief to Schaden kamen. Ok in anner Regionen in de Ukrain geev dat Exploschonen.

