Stand: 12.06.2023 09:30 Uhr Handball: THW Kiel is düütsche Meister

In de Handball-Bunnsliga is de THW Kiel dat 23. Mal düütsche Meister worrn. Se hebbt gegen FRISCH AUF! Göppingen wunnen. Ok de HSV Hamborg harr in’t letzte Speel de Nees vörn: mit 33 to 28 gegen Melsungen. De Mannschop is op Platz 7 kamen. Man dat langt knapp nich ut för’t Deelnehmen bi’n Europapokal.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.06.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch