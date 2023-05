Stand: 27.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Tresor is in’e Luft gahn

Anfang düsse Week is veel wat över en kuriosen Fall snackt worrn. In en Wahnhuus in Looksteed is en Tresor in’e Luft gahn ween. Un dorophen hebbt denn eerstmal Speziaallüüd vun’e Polizei dat Huus dörsöcht hatt. Wat is passeert? En Keerl, de dor wahnt hett, de is Anfang Februar dootbleven ween. Un nu wull de Fro, de sien Nalaat verwalten deit, den Tresor dor in dat Huus open maken. De is aver explodeert, wo de Fro denn licht wat bi to Schaden kamen is. De Keerl, den dat vörmalig tohören dä, de harr den Tresor mit en Sprengfall afsekert hatt, dat hebbt se Maandag düsse Week seggt hatt. Bavento hett de Polizei in dat Huus noch Totschlägers un Butterfly-Messen funnen.

