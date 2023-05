Stand: 27.05.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Füer in’e Neestadt

Dunnersdag düsse Week hett dat fröh an’n Avend in’e Neestadt brennt hatt. Un dat hett ok för ornlich Opsehen in’e Hamborger Binnenstadt sorgt hatt. En grote, swatte Rookwulk is över Delen vun’e Stadt henweg togen ween. Grund weer en Füer an’n Holstenwall. Denn dor brenn de Dackstohl vun en Huus, dat jüst frisch ümboot worrn is. 25 Lüüd sünd in de Tiet, wo dat brennt hett, ut en Hotel dicht bi ruthaalt worrn. Een Boarbeider is bi de ganze Saak licht wat bi to Schaden kamen.

