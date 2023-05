Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr Schölers hebbt bi’t Abi schummelt

In Hamborg hebbt Schölers bi dat schriftliche Abitur Künstliche Intelligenz bi bruukt un so denn schummelt. So as NDR 90,3 wies worrn is, hebbt se enkelte Schölers bi faat kregen, as de bi de Klausuren op en Handy en so nöömte Chatsoftware verwennt hebbt. Bavento is de Schoolmeesters, de de Klausuren nakieken doot, opfullen, dat de Arbeiden ünnerscheedlich utfallt - mal goot un mal ok slecht. Nu geiht de Rechtsafdelen vun’e Schoolbehöörd dat Ganze op’n Grund. Se wüllt kieken, woans een düssen Bedrug seker nawiesen kann.

