Dokters fehlt in welk Stadtdelen

Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr

Huusdokters, de fehlen doot, dat is nich blots buten op’t Land en Problem, dat gellt ok för welk vun Hamborgs Stadtdelen. Üm in düsse Saak Stütt to geven, dor hett de Hamborger CDU nu en Andrag för bi de Börgerschop op’n Disch leggt. De Idee is, dat se den so nöömten Honorardeckel för Dokters afschaffen doot. Un de Mediziners schüllt weniger mit Papeerkraam to doon hebben. Bavento müss de Senaat dat denn ok noch attraktiver maken, dormit Dokters ok in armere Stadtdelen en Praxis open maken doot.

