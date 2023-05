Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr Uurdeel wegen Storm op’t Kapitol

As tomols an’n 6. Januar 2021 en ganze Reeg Lüüd in Washington op dat Kapitol op daal gahn is, dor sünd de Biller üm’e ganzen Welt gahn. Nu is en Keerl, de Böverste vun en rechtsextreme Miliz in’e USA, to 18 Johr Kaschott veruurdeelt worrn. Dat hett en Gericht in Washington güstern Avend so fastleggt. So as dat heten deit, schall de 58 Johr ole Keerl en Komplott op’n Weg bringen wullen, üm so denn den Machtwessel vun Donald Trump na Joe Biden hen aftowennen.

