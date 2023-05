Stand: 26.05.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag maakt de Sünn dat, wat se op’t best kann, neemich: schienen - un dat över den ganzen Dag henweg. Opstunns sünd dat negen Graad in Ohlsdörp. Op üm un bi 17 Graad kaamt wi vundaag aver noch. Morgen un övermorgen maakt de Sünn denn flietig wieder un dor knackt wi denn rechttietig to Pingsten ok de 20 Graad Grenz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.05.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch