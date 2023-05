Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr US-Presedent-Kannedat SeSantis

Wokeen wart Kannedat för de US-Republikaners? In dat Rönnen üm den Kannedaten för den neegsten Presedenten is nu künnig worden: Dat gifft noch een, de sik dorop bewarven will: Ron DeSantis, de Gouverneur vun Florida. As veel Lüüd dat al dacht harrn, hett he nu sien Bewarven inreikt. He gellt veele as Harte Hund op de rechte Sied un is de gröttst Wedderpart vun Donald Trump, de Ennen vun’t tokamen Johr nocheins bi de Wahl antreden will.

