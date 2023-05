Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr Wackelige Wirtschopp

De Laag vun de Wirtschopp in Düütschland is al länger an’t wackeln. Nu steiht fast: Dat is wiß un wohr bargdaal gahn. Dat Statistsche Bunnsamt seggt, de Kraft vun de Wirtschopp is in’t eerst Viddeljohr üm 0,3 Perßent rünnergahn. Dormit gifft dat nu dat tweet Viddeljohr achternanner, wo bi dat wirtschoppen vun de Ünnernehmen weniger rutkamen is, as wenn en dat mit dat vörangahn Viddeljohr verglieken deet.

