Stand: 25.05.2023 10:15 Uhr Verdi-Warnstreik in Hamborg

Al wedder gifft dat’n Warnstreik in Hamborg. Vundag is de Groot- un Buten-Hannel bedrapen. Verdi hett to’t Bispeel de Anstellten vun en Bedrief för Autodele opropen, dat se de Arbeid daalleggt, dorto ok de vun een Stahlhöker un vun een Pharma-Ünnernehmen. Ünner annern will Verdi dörteihn Perßent mehr Geld dörchsetten. In den Groot- un Butenhannel vun Hamborg warkt üm un bi sößtigdusend Minschen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch