Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr Wahl in Berlin

Is de ne’e Regeren Börgermeister vun Berlin Kai Wegner mit AfD Stimmen in’t Amt rinkamen? Dat seggt tominnst de AfD sülvst. Nawiesen lett sik dat nich, de Wahl weer ja geheem. Man dor weern dree Wahlgäng nödig, bet Wegner vun de CDU so veel Stimmen kregen hett as nödig weern. De Gröne un de Linke bekrittelt nu den ne’en Regeren Börgermeister un meent, he weer gewetenlos.

