Ne’e Henwiesen to Noord-Stream-Pipelines

Stand: 28.04.2023 09:30 Uhr

Wokeen is Schuld an Exploschonen an de Noord-Stream-Pipelines in de Oostsee? Dor gifft dat opstünns ne’e Henwiesen vun’t däänsche Militär to. Veer Daag ehr dat dor wat in de Luft gahn weer, harr en däänsch Patruljenschipp en russisch Schipp in de Region fotografeert. Dat harr en Mini-U-Boot an Boord un weer för Arbeiden ünner Water utstaffeert. De Medien harrn al över de Biller bericht, nu hett Däänmark bekunnt, dat dat wohr is.

